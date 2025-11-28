ARC Raiders è stato citato in una nuova puntata di South Park: un riconoscimento molto importante per l'extraction shooter realizzato da Embark Studios, che grazie al contributo della serie animata di Matt Stone e Trey Parker entra di fatto nell'immaginario collettivo.

"Zio, che diavolo stai facendo?", chiede Cartman coi suoi soliti modi nella clip che trovate qui sotto, al che Tolkien risponde con grande tranquillità: "Gioco ad ARC Raiders". Poche parole ma davvero significative per lo sparatutto, i cui sviluppatori sono stati interpellati in merito alla possibilità di essere citati durante lo show.

A raccontare la vicenda è stato Ashley St. Germain, responsabile marketing di Embark Studios: stando alle sue parole, gli autori di South Park hanno contattato lo studio lo scorso lunedì, chiedendo il permesso di utilizzare il gioco nella puntata in lavorazione. Inutile dire che il team di ARC Raiders ha accettato con entusiasmo.

La richiesta ha sorpreso Germain, più che altro perché gli episodi della serie animata vengono realizzati con ritmi estremamente serrati, dunque lo scambio è stato necessariamente molto rapido: già l'indomani i ragazzi di Embark hanno inviato dei video di gameplay perché potessero eventualmente integrarli.