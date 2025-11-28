0

La Premium Deluxe Edition di Monster Hunter Wilds è scontatissima su Instant Gaming per il Black Friday

Su Instant Gaming, oggi, è presente e disponibile una maxi offerta sulla Premium Deluxe Edition di Monster Hunter Wilds, scopriamo i dettagli della promo.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   28/11/2025
Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Monster Hunter Wilds
Oggi, in occasione delle offerte di Instant Gaming per il Black Friday, è disponibile una promozione super interessante su Monster Hunter Wilds che viene messo in sconto del 59% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 44,99€ per la Premium Deluxe Edition. La key in questione è utilizzabile su Steam e il prezzo è compreso di IVA. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina dal banner qui giù: Monster Hunter Wilds è il successore diretto dell'acclamato Monster Hunter: World. Pubblicato il 28 febbraio 2025 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, il gioco ha stabilito un record impressionante: oltre 8 milioni di copie vendute in soli tre giorni

Ulteriori dettagli sul gioco

La storia introduce un gruppo di esploratori guidati dall'ex cacciatore Fabius, che durante una spedizione incontra Nata, un giovane ragazzo proveniente dalle misteriose Terre Proibite. Questa regione, isolata da più di duemila anni, era ritenuta completamente disabitata. Nata rivela che il suo popolo, i Custodi, è stato attaccato dallo "spettro bianco", una creatura leggendaria creduta estinta da secoli.

Per far luce sull'accaduto, Fabius incarica un cacciatore appena promosso e il suo compagno Felyne di scortare Nata e investigare sul temibile mostro. A loro si uniscono Alma, responsabile della gilda, e Gemma, abile fabbra: insieme formano l'unità Avis. Alla spedizione partecipa anche l'unità Astrum, composta dalla veterana Olivia, dal suo Felyne Athos, dal biologo Erik e dall'ingegnere Werner. Per ulteriori dettagli dai uno sguardo alla nostra recensione.

