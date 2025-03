Tekken 8 svela i piani per la Stagione 2, con nuovi e vecchi personaggi e un'arena a tema Pacman

Bandai Namco ha svelato la roadmap dei nuovi contenuti in arrivo con la Stagione 2 di Tekken 8 , che prenderà il via la prossima settimana e proseguirà per tutto l'anno fino al prossimo inverno.

Le altre novità della Stagione 2

Non sarà l'unica aggiunta al roster di Tekken 8 della Stagione 2. In estate e in autunno arriveranno due personaggi già apparsi nei precedenti giochi della serie, mentre durante l'inverno sarà il turno di un lottatore inedito. Tutti e tre sono ancora avvolti dal mistero e verranno presentati adeguatamente in un secondo momento. Tuttavia, pare che i colori scelti nell'immagine della roadmap qui sotto non siano casuali, bensì sono a tema con le loro identità, dando il via alle teorie dei fan.

La roadmap della Stagione 2 di Tekken 8

Non solo, sono in arrivo anche dei nuovi stage. Il primo sarà disponibile durante l'estate e si tratta di un'arena a tema Pac-Man per festeggiare il suo 45° anniversario. Durante l'inverno verrà pubblicato un secondo stage, ancora da svelare.

Rimanendo in tema, il mese scorso Bandai Namco ha offerto un aggiornamento delle vendite totali di Tekken 8, che al momento pare stiano andando meglio del precedente episodio della serie.