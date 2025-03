Apple TV+ perde oltre 1 miliardo di dollari l’anno

Nel dettaglio, Apple avrebbe ridotto di circa 500 milioni di dollari il budget inizialmente previsto per i contenuti originali, che ammontava a circa 5 miliardi. Una mossa che segna un cambiamento nella strategia dell'azienda , sempre più orientata verso un controllo rigoroso delle spese legate all'intrattenimento video. A fronte di produzioni di qualità come Scissione, Ted Lasso e The Morning Show, l'impatto reale sul mercato è stato modesto: Apple TV+ rappresenta meno dell'1% del tempo di visione mensile globale dei servizi streaming, contro l'8,2% di Netflix secondo i dati Nielsen.

Secondo un nuovo report pubblicato da The Information, Apple TV+ continua a bruciare denaro: oltre un miliardo di dollari di perdite ogni anno , nonostante il servizio abbia raggiunto i 45 milioni di abbonati nel 2024. Una cifra importante, ma non sufficiente a garantire la sostenibilità economica della piattaforma. Tra tutti i servizi a pagamento di Apple, è l'unico a non essere ancora redditizio, e per questo Cupertino starebbe iniziando a tagliare i costi.

Una strategia che guarda all’ecosistema, non ai ricavi diretti

Apple TV+ non è mai stato pensato come un rivale diretto di Netflix o Disney+ sul piano quantitativo, ma come un'estensione del valore dell'ecosistema Apple. In altre parole, più che puntare alla massa, il servizio è stato progettato per offrire un contenuto premium agli utenti Apple, incentivandoli a restare fedeli ai dispositivi della Mela. Una strategia che, però, ha costi alti e ritorni ancora poco concreti.

Shrinking, una delle serie di Apple TV+

Anche Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, ha commentato la posizione di Apple TV+ in una recente intervista con Variety, sottolineando come non si tratti di un servizio orientato al profitto, ma piuttosto di un'operazione di marketing: "Non la capisco fino in fondo, se non come mossa promozionale. Ma sono persone molto intelligenti. Forse vedono qualcosa che noi non vediamo."

Nonostante le perdite, Apple TV+ resta un tassello importante all'interno del pacchetto di servizi digitali di Apple, un segmento che include anche App Store, iCloud+, Apple Music e pubblicità nei risultati di ricerca, e che da solo genera miliardi ogni anno. È però evidente che il solo contenuto premium non basta più.