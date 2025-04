Nintendo Switch 2 utilizzerà i Codici Amico, ma non saranno obbligatori

I dettagli arrivano da un'intervista concessa da Bill Trinen di Nintendo of America a Polygon, in cui ha spiegato che il vecchio sistema sarà affiancato da un nuovo basato su codici QR e l'app mobile di Nintendo , che potrebbe rivelarsi una soluzione più pratica e immediata.

Anche Nintendo Switch 2 sfrutterà il sistema dei Codici Amico per aggiungere un utente alla nostra lista di amici e invitarli a giocare assieme, ma fortunatamente non sarà l'unica opzione a disposizione dei possessori della console.

I Codici Amico verranno soppiantati dai codici QR?

Per chi non lo sapesse, i Codici Amico sono degli indentificatori composti da 12 cifre assegnato a ogni account. Per poter aggiungere un amico è necessario dunque farsi dare il suo codice amico e inserirlo manualmente, un procedimento considerato scomodo da molti giocatori.

Stando alle parole di Trinen, la lista amici di Nintendo Switch 2 alla base rimarrà invariata in modo da consentire un passaggio immediato e senza dolori da Nintendo Switch 1, il che ha reso necessario integrare i Codici Amico. In compenso, come accennato in apertura, la nuova console offrirà anche la possibilità di aggiungere utenti tramite codice QR, nonché di allegare delle note personali a ogni profilo aggiunto.

Una foto di gruppo in Mario Kart World

Purtroppo non sono stati offerti ulteriori dettagli su questo nuovo sistema, dunque al momento non è chiaro quanto sarà pratico e se potrà nel tempo rivelarsi effettivamente una valida alternativa ai codici. Non ci resta che attendere novità da Nintendo per saperne di più.

Oggi sono arrivate altre novità grazie alle interviste concesse da Trinen a varie testate. Ad esempio, ha confermato che Nintendo Switch 2 non avrà un sistema di trofei o obiettivi e ha giustificato il prezzo di 90 euro di Mario Kart World e altri giochi in arrivo.