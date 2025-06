La prima classifica eShop di Nintendo Switch 2 ci mostra che anche i tutorial a pagamento vendono

Nintendo vince ancora

Si tratta di un dato interessante che mostra come Nintendo abbia avuto a suo modo ragione nel mettere su un'operazione simile, che apre oltretutto alla possibilità che si ripeta anche in futuro, soprattutto se le vendite complessive saranno buone.

Uno dei minigiochi di Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Ma ora bando alle ciance e vediamo la classifica completa. Per adesso non ci sono tutte le posizioni, ma va considerato che parliamo di una console nuove, i cui dati devono ancora assestarsi.

Mario Kart World Zelda: Tears of the Kingdom (Upgrade Pack) Nintendo Switch 2 Welcome Tour Deltarune Cyberpunk 2077 Zelda: Breath of the Wild (Upgrade Pack) Bravely Default Street Fighter 6 Fantasy Life i Fast Fusion Rune Factory: GoA Hogwarts Legacy Yakuza 0 Split Fiction Zelda: Tears of the Kingdom Switch 2 Edition

Interessante il fatto che il pacchetto di aggiornamento di Tears of the Kingdom stia vendendo molto di più del gioco completo in edizione Switch 2, segno che ci sono tanti clienti ritornanti dalla vecchia console. Presente in classifica anche The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sempre con il pacchetto d'aggiornamento, mentre tra i giochi non di Nintendo spicca Deltarune in quarta posizione, che sta facendo molto bene anche su PC.