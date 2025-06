Il controller GameCube per Nintendo Switch 2 contiene alcune novità sorprendenti

A quanto pare, gli utenti in giro per il mondo non vedono l'ora di aprire e smontare console e periferiche in questi giorni, così è accaduto anche al controller GameCube per Nintendo Switch 2, cosa che ha portato a delle scoperte interessanti in termini di novità al suo interno.

Dopo aver visto smontaggi e teardown della console e dei Joy-Con, a subire tale operazione è stato anche il controller GameCube, che ha riservato anche lui delle sorprese molto interessanti, soprattutto perché si è rivelato molto più avanzato di quello che era l'originale.

Si parla infatti della periferica che Nintendo ha messo in vendita per Nintendo Switch 2: un controller speciale che replica forma e caratteristiche di quello originale di GameCube, creato in occasione dell'aggiunta della vecchia console al catalogo di Nintendo Switch Online.