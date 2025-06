Nintendo Switch 2 e i suoi Joy-Con sono stati già smontati nei primi teardown per vederne l'interno

Forse il primo teardown in assoluto di Nintendo Switch 2 è quello di TronixFix, visibile qui sotto, che smonta completamente la parte centrale della console consentendo di vedere la disposizione degli elementi interni , anche se non si tratta ancora di un video molto approfondito.

Al di là del feticismo tecnologico, queste testimonianze possono risultare utili per capire, nel caso, il grado di riparabilità e alcune caratteristiche celate all'interno della console, oltre alle soluzioni ingegneristiche adottate da Nintendo per la costruzione della sua nuova macchina.

Oggi è il giorno di lancio di Nintendo Switch 2 e non poteva mancare la solita dose di smontaggi e video teardown per mostrare nel dettaglio l'hardware interno della console, anche per quanto riguarda i suoi nuovi Joy-Con.

I Joy-Con sembrano molto simili a quelli vecchi

Ovviamente, si tratta di cose che non si consiglia assolutamente di fare, a meno che non siate molto esperti in termini di tecnologia, e in ogni caso sembrano anche poco appropriate nel giorno di lancio di una nuova console, sempre che non abbiate proprio certe inclinazioni.

In tutto questo risultano però particolarmente utili alcune testimonianze su Reddit con tanto di foto che mostrano l'interno dei nuovi Joy-Con di Nintendo Switch 2, questo soprattutto per capire quali differenze o affinità possano esserci con quelli di Switch 1, rivelatisi nel tempo alquanto problematici per quanto riguarda il drifting.

Ebbene, sebbene sia presto per giudicare, quello che possiamo vedere anche in un thread su Reddit con tanto di foto è che i controller non adottano un sistema con Hall Effect, che avrebbe sicuramente scongiurato il problema del drifting. Secondo alcuni, tale decisione sarebbe dovuta anche alla possibile interferenza che i magneti impiegati per collegare i controller al corpo centrale della console avrebbero potuto esercitare su quelli utilizzati per i controller, ed è una spiegazione plausibile.

In ogni caso, non c'è traccia della tecnologia in questione all'interno dei nuovi Joy-Con, che a prima vista sembrano decisamente simili a quelli di Switch 1, almeno come disposizione dei componenti e sistema adottato per la rilevazione degli input. In ogni caso, per vederlo meglio dall'esterno vi rimandiamo all'unboxing di Nintendo Switch 2 di Multiplayer.it.