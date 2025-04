Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster è stato annunciato per Nintendo Switch 2

Il primo Bravely Default è stato tirato a lucido su Nintendo Switch 2

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster riporta in vita questo classico del genere JRPG, con una grafica rinnovata e alcune novità come dei nuovi minigiochi da scoprire. Grazie alla nuova console di Nintendo, i fan potranno godersi il gioco con texture migliorate e uno schermo più ampio che valorizza ogni dettaglio.

Il gioco è ambientato in un mondo magico chiamato Luxendarc, dove quattro cristalli elementali garantiscono pace ed equilibrio. Ma quando dal Grande Baratro emerge una terribile oscurità, un gruppo di eroi si mette in viaggio per salvare il mondo dalla rovina.

In questa avventura epica, i giocatori seguiranno Agnès Oblige, la vestale del Cristallo del Vento, Tiz Arrior, l'unico sopravvissuto alla Grande Voragine che ha distrutto la sua città, Edea Lee, figlia del Gran Maresciallo del Ducato di Eternia, Ringabel, un giovane con un diario che predice il futuro, e Airy, un piccolo folletto dei cristalli. Insieme, affronteranno grandi sfide per riportare la luce ai cristalli e fermare la calamità.

Questo è solo uno dei tanti annunci del Direct di Nintendo Switch 2. Per l'occasione sono state svelate finalmente data di uscita, prezzi e le caratteristiche della nuova console della grande N.