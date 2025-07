Samsung punta sulla sicurezza: la protezione avanzata di Android 16 arriva su One UI 8

Si tratta di una modalità di sicurezza opzionale, quindi che potrete attivare o disattivare in base alle vostre esigenze. Questo tipo di modalità attiva diverse funzioni di sicurezza per proteggere il vostro dispositivo e i vostri dati. Può infatti abilitare la protezione del sideloading, ovvero il processo di installazione di applicazioni al di fuori degli store ufficiali, dei dati USB e della rete 2G.

Come funziona

Ricapitolando, questa modalità può proteggere il dispositivo in diversi modi. Le principali funzioni sono:



Intrusion Logging, in grado di registrare gli eventi di sistema in una sezione sicura del dispositivo, utile per indagini in caso di compromissione

Blocco automatico in caso di inattività offline prolungata

Blocco delle connessioni automatiche a reti non sicure

Impossibilità di connettersi a reti 2G se non crittografate

Memory Tagging Extension, che aiuta a contrastare exploit basati sulla corruzione della memoria

Spegnimento automatico in caso di smartphone bloccato per lunghi periodi

Protezione JavaScript, sfruttabile per alcuni attacchi da parte di malintenzionati

Si tratta quindi di un sistema di protezione ideale anche per i meno esperti, quindi facile da attivare e soprattutto difficile da aggirare, rendendo i dispositivi più sicuri. Sebbene sia pensato per gli utenti ad alto rischio, come personaggi pubblici o giornalisti, è disponibile per tutti.