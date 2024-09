Il cast di Marvel Rivals si espande con Psylocke, vediamola in azione in un gameplay trailer

L'annuncio come da prassi è stato accompagnato da un gameplay trailer, che offre un assaggio delle caratteristiche di questo personaggio specializzato nel superare in astuzia e agilità gli avversari. Potrete visualizzarlo grazie al player sottostante.

Le abilità di Psylocke in Marvel Rivals

La versione di Psylocke di Marvel Rivals è ispirata al design del personaggio del fumetto best-seller Demon Days: X-Men della fumettista Peach Momoko, ed è doppiata dall'attrice giapponese Alpha Takahashi, che ha prestato la voce in altri famosi franchise come Cyberpunk 2077.

Dalle prime informazioni ufficiali apprendiamo che Psylocke rientra tra gli eroi di classe Duelist, ovvero specializzati nell'infliggere quanti più danni possibili ed eliminare velocemente gli avversari, a discapito di una basse resistenza e limitate abilità di supporto e difensive. In particolare, questo personaggio può cogliere di sorpresa il team nemico grazie alla sua velocità e agilità dei movimenti. Inoltre è in grado di celare la sua presenza e diventare invisibile per pochi istanti prima di attaccare. Con la sua Ultimate, Psylocke si getta nel mezzo dei ranghi nemici per esibirsi in una rapida tempesta di fendenti che non lascia scampo.

Vi ricordiamo che Marvel Rivals sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC dal 6 dicembre e al lancio vanterà un roster con 25 personaggi giocabili, per quanto NetEase Games ha l'imbarazzo della scelta per espandere a dismisura il cast.