Xbox Game Pass Ultimate a un prezzo basso solo per chi non è già abbonato: perfetto per provarlo

Xbox Game Pass Ultimate è assolutamente un ottimo servizio, che include tante funzionalità e soprattutto un ampio catalogo di giochi. Alle volte, però, è difficile capire se è adatto a noi e il prezzo di un mese può sembrare un po' troppo alto per fare un test. Bene, se siete indecisi avete la soluzione pronta davanti a voi. Tramite Instant Gaming potete acquistare un singolo mese non cumulabile (vuol dire che se siete già abbonati non potete usarlo) a un prezzo ben più basso di un mese regolare. La cifra da pagare è 10,97€, invece di 17,99€. Potete trovare l'abbonamento a questa pagina.

Raggiungendo Instant Gaming vedrete che il prezzo indicato è 8,99€: non è quello finale. Deve ancora essere calcolata l'IVA. Precisiamo anche che si tratta di un codice valido unicamente per gli account europei: tutti dovreste però avere un account italiano, quindi non dovreste avere problemi nell'attivazione.