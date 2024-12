Naoe in Assassin's Creed Shadows può praticamente fare la "Naruto run" quando corre: dopotutto è una shinobi

Assassin's Creed Shadows tornerà a una struttura che non proponeva da un po' di anni: avrà due personaggi, entrambi controllabili, con le proprie unicità. Parliamo, come ben sapete, del samurai Yasuke e della shinobi Naoe . Il primo è potente, con una grossa armatura e a proprio agio con le armi più pesanti. La seconda è più minuti, quindi agile e furtiva.

Le parole di Ubisoft su Naoe

Il direttore creativo Jonathan Dumont ha confermato a EW che Naoe può imitare la posizione di corsa di Naruto, che si sporge in avanti con le braccia piegate all'indietro mentre si muove a velocità incredibili. "Abbiamo una corsa in cima agli edifici che strizza un po' l'occhio", ha detto Dumont. Ha poi raccontato alcuni elementi della storia di Naoe e di come lei sia il personaggio che ha un legame con la Confraternita degli Assassini (attraverso suo padre), anche se all'inizio del gioco non lo sa.

"Naoe è stata protetta da suo padre da ciò che sta accadendo nel mondo, ma le cose finiscono male", ha spiegato Dumont. "Viene spinta in guerra. Non sa molto delle sue origini. Suo padre l'ha addestrata, ma lei non sa molto di sua madre, che se n'è andata. Ma come dice un proverbio giapponese, 'Una rana in un pozzo non sa nulla del mare'. Viene gettata nel mondo reale e, grazie a questo, imparerà che non è solo una shinobi, che c'è un po' di lignaggio o almeno un po' di mistero su un tipo diverso di shinobi. Sono Assassini, quindi è in qualche modo legata a questo".

Parlando di altri giochi della saga, Assassin's Creed IV Black Flag e Unity sono stati aggiornati su Steam: arriva una funzione a sorpresa.