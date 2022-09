Marvel's Spider-Man 2: un nuovo gameplay trailer verrà mostrato a breve, per un insider

Stando all'insider Millie A, Insomniac Games presenterà a breve un nuovo gameplay trailer di Marvel's Spider-Man 2, quindi forse già al Disney & Marvel Games Showcase di questa settimana o durante il presunto PlayStation Showcase previsto per il mese di settembre secondo alcune fonti non ufficiali.

La gola profonda inoltre afferma che Marvel's Spider-Man 2 per PS5 sta "superando le aspettative" per delle alte sfere Marvel. Uno dei dipendenti pare sia rimasto impressionato dalla fluidità e il comparto grafico del gioco, mentre un altro addirittura pensava che stesse guardando una cutscene piuttosto che del gameplay.

Ovviamente parliamo di indiscrezioni senza conferma ufficiale e quindi come tali vi suggeriamo di prenderle con le pinze.

Tuttavia considerando che Marvel's Spider-Man 2 è atteso per il 2023 e che finora abbiamo visto ben poco del gioco, i tempi potrebbero essere effettivamenti maturi per un nuovo trailer, che potrebbe arrivare in occasione del Disney & Marvel Games Showcase del 9 settembre oppure durante il tanto chiacchierato PlayStation Showcase previsto questo mese. Staremo a vedere.

