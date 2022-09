Apple: cosa aspettarsi dall'evento del 7 settembre, tra iPhone 14, Apple Watch, Airpods Pro e oltre

Il 7 settembre 2022 andrà in onda un nuovo evento di Apple all'interno del quale saranno annunciate varie novità, tra iPhone 14, Apple Watch, Airpods Pro e non solo. In attesa dell'arrivo dello show, facciamo il punto su quello che sappiamo, tra rumor e conferme.

Prima di tutto, l'evento dovrebbe svelare iPhone 14, ma il modello base non dovrebbe essere l'unico al centro dell'attenzione. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max dovrebbero essere i modelli con più novità e funzioni. Tra le novità dovrebbero esserci una rear camera da 48 MP, uno screen senza notch e non solo. Lo smartphone dovrebbe usare un chip A16 potenziato e forse potrebbe arrivare con uno spazio di archiviazione minimo di 256 GB nei modelli Pro e Pro Max. Anche la camera frontale dovrebbe essere migliore, con un autofocus.

Per quanto riguarda gli Apple Watch, le voci puntano il dito verso la Serie 8 con nuovo chip S8, ma senza prestazioni particolarmente superiori rispetto all'S7 e all'S6. Per quanto riguarda l'Apple Watch SE, dovrebbe rimpiazzare il Watch Series 3. Si vocifera poi di un Apple Watch Pro che dovrebbe avere un display più grande e più resistente.

Le Airpods Pro 2 dovrebbero essere invece diverse in aspetto, più simili alle Beats Fit Pro. Potrebbero anche avere un focus sul fitness grazie a migliori sensori di movimento. La qualità dell'audio potrebbe essere migliore, grazie al supporto dell'audio lossless. Anche il case potrebbe ricevere un miglioramento, con dei piccoli speaker che ti aiutano a trovarlo usando un'app dedicata.

Potrebbero poi arrivare novità per iOS 16 e WatchOS 9, precisamente la data di lancio. Come sempre, potrebbero esserci anche altre novità inaspettate.

Vi ricordiamo che non seguiremo l'evento in diretta, ma pubblicheremo le notizie più importanti sulle pagine di Multiplayer.it.