Offerte Amazon: DualSense PS5 di colore azzurro in sconto al prezzo minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un controller DualSense di PS5 di colore azzurro (Starlight Blue). Lo sconto è di 18.99€, ovvero del 25%. Il prezzo consigliato per questo controller PS4 è 74.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per questa colorazione. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo modello non ha differenze di funzioni rispetto al modello bianco incluso con PS5. Include i grilletti adattivi, il feedback aptico e lo speaker per riprodurre alcuni suoni di gioco o la chat vocale. Include anche un microfono per parlare con gli amici senza un headset.

Ricordiamo poi che vi sono in sconto a un prezzo simile, anche se non al prezzo minimo storico, altri modelli, come quello bianco e quello rosso. Ecco i prezzi. Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

DualSense di PS5 di colore azzurro

