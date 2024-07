Ryzen 9000 Zen 5: un errore banale dietro il rinvio delle nuove CPU AMD

AMD ha recentemente annunciato un ritardo nel lancio dei suoi attesissimi processori Ryzen 9000 "Zen 5". L'azienda ha citato un problema nel processo di test del prodotto confezionato, ma un'immagine trapelata di un processore Ryzen con un'etichetta errata suggerisce che la causa potrebbe essere molto più semplice: un errore di stampa.

Un'immagine pubblicata online mostra un Ryzen 7 9700X erroneamente etichettato come Ryzen 9 9700X. Tom's Hardware ha confermato che anche modelli Ryzen 5 9600X sono stati spediti ai rivenditori con l'etichetta Ryzen 9.

Sebbene possa sembrare un problema minore, un errore di questo tipo richiede il ritiro di tutti i processori spediti per correggere la marcatura errata. AMD ha confermato di aver ritirato tutte le unità Ryzen 9000 consegnate a rivenditori e OEM per un nuovo controllo, ma non ha specificato la causa del ritardo.

Il lancio dei processori Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 9600X è stato posticipato all'8 agosto, mentre i modelli Ryzen 9 9950X e Ryzen 9 9900X arriveranno il 15 agosto. AMD non ha ancora confermato se l'errore di stampa sia l'unica causa del ritardo, ma è probabile che abbia contribuito in modo significativo.

L'azienda aveva dichiarato di essere al lavoro per risolvere il problema e garantire che i processori Ryzen 9000 soddisfino i suoi elevati standard di qualità prima di raggiungere i consumatori: per questo si era pensato che le CPU AMD Ryzen 9000 Zen 5 fossero state rinviate per non fare la "fine" di Intel. Per chi non lo sapesse, infatti, le CPU Intel di 13a e 14a generazione hanno dei problemi potenzialmente irreversibili, e non saranno riparate dalla patch in arrivo.

In attesa di sapere se è stata davvero solo questa la causa del rinvio, voi che cosa ne pensate di questa situazione? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.