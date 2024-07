Hellboy: The Crooked Man si mostra con il trailer ufficiale al San Diego Comic-Con 2024

Durante il San Diego Comic-Con 2024 è stato presentato il trailer ufficiale di Hellboy: The Crooked Man, il nuovo film dedicato al celebre personaggio creato da Mike Mignola che ha già goduto di diverse trasposizioni cinematografiche.

Protagonista anche di numerosi videogiochi, Hellboy affronta con The Crooked Man il suo secondo reboot dopo quello del 2019, in cui c'era David Harbour sotto il pesante trucco da uomo-diavolo ma in termini di incassi le cose non sono andate per il verso giusto.

Il regista Brian Taylor ha dunque pensato a qualcosa di diverso, una pellicola che attingesse in maniera più convinta al fumetto originale e che potesse contare sulla collaborazione dello stesso creatore del personaggio, Mike Mignola.

Il risultato è appunto Hellboy: The Crooked Man, che però non ha ancora una data di uscita ufficiale nelle sale cinematografiche, né sappiamo se passerà direttamente allo streaming. È atteso per quest'anno, ad ogni modo.