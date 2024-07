Il LEGO Super Mario Pack di Espansione Concerto nella Giungla di Dixie Kong è in sconto su Amazon

Se siete degli appassionati di Super Mario e dei LEGO avrete certamente già il personaggio LEGO Super Mario. Per potergli dare un nuovo spazio per interagire con altri personaggi, potete acquistare il LEGO Super Mario Pack di Espansione Concerto nella Giungla di Dixie Kong (numero 71421). Lo sconto segnalato da Amazon è del 30% rispetto al prezzo consigliato. Potete vedere tutti i dettagli raggiungendo la pagina prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 26.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre, anche se non è la prima volta che viene proposto. A giugno e a luglio il set ha raggiunto questo prezzo per alcuni giorni, questo ci fa pensare che non sarà possibile trovare uno sconto migliore, almeno non a breve. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.