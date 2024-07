Il trailer di lancio di Star Wars: Bounty Hunter ci ricorda che presto sarà disponibile su PC e console

Con il debutto di Star Wars: Bounty Hunter in programma per giovedì 1 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, gli sviluppatori di Aspyr hanno pubblicato l'immancabile trailer di lancio di questa remaster, che potrete visualizzare qui sotto.

Cos'è Star Wars: Bounty Hunter?

Per chi non lo sapesse, Star Wars: Bounty Hunter è la versione rimasterizzata dell'omonimo gioco uscito nel lontano 2002 su PS2 e Nintendo Gamecube. Si tratta di un action adventure in terza persona ambientato dieci anni prima gli eventi del film L'Attacco dei Cloni e ci mette nei panni di Jango Fett, il primo clone del Grande Esercito della Repubblica e "padre" di Boba Fett, che ha il compito di catturare il leader di una setta misteriosa.

Dai dettagli noti finora, questa riedizione vanterà una grafica in alta risoluzione con vari miglioramenti al comparto tecnico, la piena compatibilità con Steam Deck e il supporto alle funzioni esclusive del DualSense di PS5. Inoltre, completando la campanga del gioco sarà possibile sblocare la skin di Boba Fett, un piccolo extra gradito. Per il resto troveremo gli stessi contenuti dell'originale, che proponeva sei mondi per diciotto livelli complessivi, con Jango che potrà sfruttare il suo Jetpack, le due pistole blaster, il lanciafiamme e i missili posteriori per eliminare i nemici e svolazzare per le mappe.