Hellboy: Web of Wyrd, voti molto contrastanti: trailer di lancio

In concomitanza con il trailer di lancio di Hellboy: Web of Wyrd sono arrivati i voti della stampa internazionale, che purtroppo non premiano più di tanto il tie-in dedicato al personaggio di Mike Mignola, anzi tendono un po' a stroncarlo.

Worth Playing - 8

CGMagazine - 8

GameGrin - 7

GameSpot - 7

God is a Geek - 7

GameSpew - 7

Hey Poor Player - 6

GamesRadar+ - 6

Noisy Pixel - 6

TheGamer - 6

GamingTrend - 5,5

Push Square - 5

PlayStation Universe - 5

XboxEra - 5

PlayStation LifeStyle - 4

Gfinity - 4

Come si può vedere, le opinioni espresse dalle varie testate partono da un paio di 8 per poi scendere a 7, 6 e infine 4: un range piuttosto ampio, che dimostra come il gioco abbia probabilmente dei punti di forza ma anche parecchi lati oscuri.

In effetti anche noi abbiamo provato Hellboy: Web of Wyrd alla Gamescom e lo abbiamo trovato discutibile: un peccato, visto il grande fascino che il personaggio è ancora in grado di esercitare presso il grande pubblico.