Alan Wake 2: i nemici saranno più presenti e agguerriti rispetto al primo gioco

Infatti, rispetto al primo capitolo il sistema di combattimento di Alan Wake 2 sarà " più fisico. Più disperato . Volevamo che i nemici fossero più presenti nell'esperienza. Poiché i nemici sono più difficili da uccidere, rimangono sullo schermo per un periodo più lungo, quindi dovevamo porre maggiore enfasi sulla qualità delle animazioni e rappresentare correttamente tutti i potenziali stati in cui possono passare (consapevoli del giocatore, ignari del giocatore, a caccia, ecc.)".

"Pur essendo diversi, i fondamenti della creazione di un combattimento soddisfacente sono molto simili, indipendentemente da quanto sia veloce il ritmo o dal punto in cui si decide di concentrarsi. Abbiamo un fantastico team di sviluppatori che sa come creare un'esperienza di combattimento divertente, quindi dovevamo solo decidere in quale direzione andare"."

Alan Wake 2 rispetto al primo capitolo della serie, sarà meno lineare e permetterà ai giocatori in determinati momenti di esplorare liberamente il mondo di gioco. Questo non significa che il focus del team di sviluppo riguardo i combattimenti sia stato inferiore, tuttavia è l'approccio agli stessi ad essere cambiato.

In un'intervista con GamingBolt, Kyle Rowley, il game director di Alan Wake 2 , ha parlato dei combattimenti che i giocatori affronteranno nei panni dello sfortunato scrittore e di Saga Anderson all'interno del gioco, descrivendoli come molto più "disperati" e "fisici" rispetto al primo capitolo, con i nemici che saranno molto più agguerriti rispetto al passato.

Sarà necessario un approccio più tattico rispetto al passato

Rowley ci tiene a precisare che i nemici non richiederanno un numero infinito di proiettili per essere eliminati come misura per aumentare artificiosamente la difficoltà, piuttosto l'obiettivo degli sviluppatori è spingere i giocatori a utilizzare "un approccio più tattico rispetto al precedente gioco su come utilizzare i proiettili e le risorse. Ucciderai un nemico in maniera molto più efficiente se piazzi i tuoi colpi con precisione o se utilizzi certi oggetti consumabili".

Vi ricordiamo che Alan Wake 2 sarà disponibile dal 27 ottobre 2023 per Xbox Series X|S, PS5 e PC, solo in formato digitale. Dopo il lancio il gioco riceverà dei DLC gratuiti, oltre a due espansioni a pagamento.