Un film Minecraft svela i villager in un nuovo trailer e terrorizza la folla

L'adattamento cinematografico svolto da Un Film Minecraft sta incontrando diverse critiche per le scelte effettuate in termini di stile grafico adottato, e il recente trailer che ha svelato i villager si inserisce nel filone delle polemiche terrorizzando il pubblico, ma rimanendo perfettamente in linea con la sua filosofia.

Il nuovo trailer di Un Film Minecraft è stato pubblicato in occasione dell'NBA All Star Game ed è un breve filmato di circa un minuto nel quale vediamo vari altri frammenti del film tra i quali ambientazioni, scene con i protagonisti, momenti di crafting e combattimento ma soprattutto una prima occhiata ai villager.

Considerando che tali personaggi anche nella versione videoludica non sono propriamente un bel vedere, essendo parzialmente umani come forma ma caratterizzati da elementi piuttosto strani, non potevamo che aspettarci qualcosa di inquietante in questa versione.