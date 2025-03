Elden Ring torna in offerta a metà prezzo su Instant Gaming per PC: occasione perfetta per iniziare l'avventura

Elden Ring è ora acquistabile su Instant Gaming al prezzo scontato di 28,29€ rispetto al prezzo originale di 60€. Con l'IVA applicata in Italia al 22%, il prezzo finale sarà di circa 34,51€. Se stavi aspettando il momento giusto per metterti in gioco, questo è quello perfetto: puoi acquistarlo da questo link o dal bottone qui sotto. Il risparmio del 53% è tra i più alti mai registrati per la versione Steam di Elden Ring, che raramente scende sotto i 30 euro. È un'offerta da prendere al volo, considerando la qualità e la longevità del gioco. Inoltre, il codice è venduto e spedito direttamente da Instant Gaming, con consegna digitale immediata e compatibilità garantita per PC.

Un mondo oscuro e affascinante da esplorare

Elden Ring ti trascina in un'avventura epica ambientata in un mondo vasto e denso di misteri, scritto a quattro mani da Hidetaka Miyazaki e George R. R. Martin. Il giocatore assume il ruolo di un Senzaluce che deve affrontare i semidei corrotti dai frammenti dell'Anello ancestrale. Le sei regioni esplorabili nascondono dungeon, castelli e nemici spietati, in un'esperienza profondamente legata alla scoperta e all'esplorazione.

Il combattimento unisce lo stile crudo e strategico dei Soulslike a nuove meccaniche di gioco, come l'infiltrazione, il salto e il combattimento a cavallo. Ogni zona è progettata per offrire sfide, ricompense e segreti nascosti, con una narrativa ambientale che lascia spazio all'immaginazione. I boss sono tra i più epici e difficili del genere, e ti faranno guadagnare ogni passo avanti. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione.