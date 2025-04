Al lancio Nintendo Switch 2 venderà più di PlayStation 4, 5 e di Nintendo Switch stessa, per degli analisti

Stando agli analisti di Bloomberg, le vendite iniziali di Nintendo Switch 2 potrebbero superare quelle di PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch stessa. L'ipotesi nasce dalla domanda estremamente alta della console già in fase di prenotazione, che ha creato subbuglio nei negozi e in Nintendo stessa , nonostante la grande quantità di unità preparata per il lancio.

Sarà record?

Complessivamente, gli analisti si aspettano che Nintendo Switch 2 venda tra i 6 e gli 8 milioni di unità nei mesi di lancio, andando molto oltre quanto fatto da PlayStation 4 e PlayStation 5 che vendettero circa 4,5 milioni di unità nel giro di due mesi.

Il dato sarebbe impressionante in quanto tale, ma anche perché il prezzo elevato dell'hardware aveva fatto temere per vendite sottotono, sensazione accentuata dall'introduzione dei dazi dell'amministrazione Trump che potrebbero far crescere ulteriormente i costi per l'utente finale.

Per confronto, 6-8 milioni di unità sarebbero circa la metà di quanto venduto da Wii U nel suo intero ciclo di vita.

Bloomberg ha comunque sottolineato come la domanda di Nintendo Switch 2 sia particolarmente forte in Giappone, dove la console costa molto meno rispetto all'occidente. In patria le prenotazioni hanno raggiunto i 2,2 milioni di unità e vanno crescendo, come riportato dal presidente di Nintendo Furukawa. Insomma, il quadro, per adesso, è decisamente roseo per Nintendo Switch 2, che pare non essere stata frenata dalle polemiche, quantomeno in fase di prenotazione.