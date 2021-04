Mortal Kombat, il film: ecco i primi sette minuti in video da Warner Bros

Mortal Kombat, il nuovo film cinematografico, si mostra nei suoi primi sette minuti grazie alla distribuzione di questo video preview da parte di Warner Bros., che consente di vedere l'inizio vero e proprio della nuova pellicola.

Si parte subito col botto nel nuovo film di Mortal Kombat, visto che già i primi sette minuti mettono in scena uno scontro storico: possiamo infatti vedere Hanzo Hasashi (interpretato da Hiroyuki Sanada), colui che diventerà Scorpion, combattere contro l'eterno rivale Bi-Han (interpretato da Joe Taslim), ovvero Sub-Zero.

Entrambi sono ancora nella loro forma umana, a quanto pare, ma dimostrano già di possedere i poteri e le abilità di combattimento tipiche, con il primo in grado di usare una sorta di arpione/frusta e il secondo che può padroneggiare il ghiaccio per infliggere pesanti danni.

Il video riportato sopra sembra non possa essere visto in embed, dunque è necessario cliccare sul link per poterlo vedere direttamente sul canale di Warner Bros., probabilmente a causa dell'age-gate. Come si conviene a un film di Mortal Kombat, infatti, anche solo questi sette minuti sono decisamente violenti e ricchi di sangue che scorre in maniera copiosa.

Nei giorni scorsi, abbiamo visto il poster IMAX con tutti i protagonisti del film e un video che mostra il "kast" che interpreta i vari combattenti. Ricordiamo che Mortal Kombat sarà visibile dal 23 aprile 2021 nelle sale americane e su HBO Max, in attesa di sapere come sarà possibile vederlo dalle nostre parti.