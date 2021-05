Prison Architect: trailer svela "Second Chances", nuovo DLC, con data di uscita

Paradox Interactive ha rilasciato un nuovo trailer dedicato a "Second Chances", il nuovo DLC per Prison Architect. In questa nuova espansione del simulatore di prigioni, il giocatore ha la possibilità di dare ai carcerati "una seconda possibilità" tramite un nuovo sistema di riabilitazione.

Il DLC "Second Chances" di Prison Architect ci permette di ridurre le sentenze dei carcerati e di reintegrarli in modo efficace nella società tramite vari programmi di riabilitazione. Ci sarà la possibilità di socializzare con i civili, seguire lezioni sulla risoluzione dei conflitti e molto altro.

Precisamente, ci saranno programmi come Terapia con gli animali, Meet & Greet, incontri con ex-detenuti: queste azioni possono eliminare tratti negativi e introdurne di positivi. Sulla base delle azioni compiute, i prigionieri possono aspettarsi una diminuzione della pena o al contrario un aumento della stessa. I recidivi torneranno in prigione anche dopo essere stati liberati e il giocatore dovrà pagare una multa: i giocatori di Prison Architect saranno quindi invogliati a sfruttare le nuove opzioni del DLC.

Inoltre, i carcerati potranno diventare dei venditori, sia per i prigionieri che per i visitatori: ci sarà ad esempio un fornaio, un ristorante e una stanza per le terapie. Per prepararsi al ritorno nella società, inoltre, i carcerati possono guadagnare credenziali di lavoro partecipando a vari programmi.

L'espansione Second Chances di Prison Architect arriverà su PC, Xbox One e PS4 dal 16 giugno e su Nintendo Switch il 29 giugno.