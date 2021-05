Stormdivers, l'altro gioco dei creatori di Returnal, non arriverà: non certo a breve

Housemarque è al centro della scena negli ultimi mesi grazie a Returnal, una esclusiva PS5 dagli alti livelli produttivi. Lo studio era in passato noto perlopiù per opere "minori" (in dimensioni, non in qualità) come l'amato Resogun. Non dobbiamo dimenticarci, però, che Housemarque aveva un altro progetto in sviluppo prima di Returnal: Stormdivers, un battle royale. Cosa possiamo aspettarci dal gioco? Molto poco.

In una recente intervista, Mikeal Haveri - marketing director di Housemarque - ha affermato che "Stormdivers è stato messo definitivamente sotto ghiaccio. È molto probabile che non lo riprenderemo in mano mai più." Haveri ha però continuato il discorso affermando che potrebbe accadere in futuro.

Stormdivers

A nostro parere, è meglio che i giocatori non aspettino con il fiato sospeso, anche perché il team non era affatto ottimista del successo.

Housemarque ha comunque intenzione di continuare nello sviluppo di giochi di alto livello come Returnal, se non anche più grandi. Se volete vedere qualcosa di Stormdivers, è disponibile un video diario di sviluppo.