FIFA eNations Cup: la eNazionale di FIFA 21 si gioca l'ultima chance

Dopo essere uscita al primo turno del Winner Bracket, la eNazionale italiana di FIFA 21 si sta facendo strada lungo il Second Chance Bracket della FIFA eNations Cup. In palio ci sono gli ultimi tre posti per la fase finale.

Si tratta, quindi, dell'ultima occasione per entrare nella fase finale del torneo. La eNazionale FIFA è composta da Karim "Karimisbak" Rmaiti (giocatore del Milan e vincitore della finalissima su PS4) e Rocco "guarinoJR_" Guarino (Samporia) su PlayStation 4 e Gianluca "Pignone" Ciliberti (multigaming Esport Empire) è il nostro giocatore Xbox One. Il commento del Second Chance Bracket sarà affidato, come sempre, a Luigi 'Davdas' Ragoni, Simone 'Lamella' Sfolcini e Nello 'Hollywood' Nigro.

Come nei giorni scorsi a dare brio all'appuntamento saranno Pierluigi Pardo, Eleonora Boi e Jessica Tozzi, i super ospiti che si alterneranno durante la diretta per commentare le imprese degli azzurri. Gli azzurri giocheranno dal TIM Space di via Magolfa a Milano.

Le partite della nazionale possono essere seguite direttamente da questa notizia a partire dalle 14:45 fino a oltre le 18: