Persona 5 Royal non arriverà su altre piattaforme, pur senza contratti di esclusiva, per un insider

Stando a Pan Hime, diventata nota nell'ambiente come data miner, Persona 5 Royal non arriverà su delle piattaforme diverse da PS4, almeno non nel breve periodo, nonostante la mancanza di accordi di esclusiva con Sony. A dirglielo pare che sia stata una persona a conoscenza dei fatti riguardanti Sega e Atlus, che però non le ha spiegato i motivi della reticenza di sviluppatore ed editore a realizzare un port del celebre gioco di ruolo giapponese.

Dopo il lancio di Persona 4: Golden e Persona 5 Strikers anche su PC, molti pensavano che il prossimo port a essere annunciato da Atlus sarebbe stato proprio Persona 5 Royal (la versione riveduta, corretta e ampliata di Persona 5). Se n'era parlato in occasione dei The Game Awards 2021, ma non se n'è fatto nulla.

La casa giapponese ha invece fatto la strana scelta di riesumare il picchiaduro a incontri Persona 4 Arena Ultimax, che uscirà a marzo 2022. Sviluppato da Arc System Works, si tratta sicuramente di un ottimo titolo, ma non era certo il più atteso tra quelli del ricchissimo catalogo di Atlus.

Insomma, per giocare Persona 5 Royal su PC o altre piattaforme bisogna attendere ancora un po'. Chissà quanto. Intanto possiamo giocarci su PS4 e in retrocompatibilità su PS5.