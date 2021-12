Elden Ring: attenti alle anticipazioni causate dall'hacking del firmware 9.00 di PS4

Elden Ring è a rischio anticipazioni, o spoiler che dir si voglia, a causa dell'hacking del firmware 9.00 di PS4. Come sono correlate le due cose? A spiegarlo è stato l'insider Lance McDonald, che ha fatto notare come il firmware ormai bucato darà accesso ai dati della versione network test di Elden Ring, che potrebbero contenere dei segreti.

McDonald di suo ha detto che non condividerà nulla di ciò che emergerà sul gioco di FromSoftware sul suo account Twitter, ma è probabile che in giro per la rete inizino presto ad arrivare informazioni in ogni dove, anche nei luoghi più impensabili (i troll sono sempre in agguato, ricordatelo). Il rischio, ovviamente, è di rovinare la sorpresa a chi non vuole sapere nulla in anticipo su Elden Ring.

Insomma, il consiglio è quello di fare attenzione a ciò che leggete e a dove lo leggete. Se non volete rischiare, non collegatevi a internet fino all'uscita di Elden Ring, che avverrà il 25 febbraio 2022, e tornate a usare pure il telegrafo per qualche settimana. Nel frattempo, se volete delle informazioni sul gameplay, leggete il nostro provato di Elden Ring, basato proprio sulla versione network test, in cui abbiamo scritto:

Come abbiamo già detto più volte, Elden Ring sembra esser stato creato con l'intento di dare vita a un successore spirituale di Dark Souls che rappresentasse la summa dei talenti sviluppati negli anni da From Software. Quanto provato durante la beta ci ha convinto, e l'approccio all'open world della casa si è rivelato tanto valido quanto affascinante. Il notevole aumento di approcci e possibilità in battaglia, poi, sembra poter rendere il gioco il soulslike più variegato e ricco mai visto, cosa che unita al solito elaboratissimo background narrativo e al sempre notevole livello di sfida ci fa davvero ben sperare per la qualità complessiva del tutto.