The Walking Dead: Empires è un MMO Survival play-to-earn basato su blockchain

Ember Entertainment e Gala Games hanno annunciato The Walking Dead: Empires un gioco di sopravvivenza multiplayer ambientato nel mondo di The Walking Dead di AMC basato su Blockchain e con elementi play-to-earn.

Il gioco è stato annunciato durante il recente evento Galaverse ed è descritto come un MMORPG Survival cross-play (tuttavia, al momento confermata solo la versione sul sito ufficiale di Ember Entertainement) con visuale isometrica in cui i giocatori devono sviluppare e potenziare il proprio avamposto, raccogliere provviste e difendersi dalla minaccia rappresentata dagli zombie e gli umani, il tutto con la possibilità di collaborare con altri giocatori. In The Walking Dead: Empires dovrebbero figurare anche vari personaggi della celebre serie a fumetti originale, ad esempio nel trailer qui sopra vediamo Michonne.

I terreni virtuali (Dead Claim) su cui sono costruiti gli avamposti, i personaggi e tutti gli altri elementi ottenuti dai giocatori saranno effettivamente in possesso dei giocatori grazie all'ormai rodato sistema basato su blockchain che sta prendendo sempre più diffusione mercato videoludico. In particolare i giocatori potranno acquistare preventivamente nuovi terreni virtuali prima che vengano aggiunti al gioco tramite il sito ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo.

Rimanendo in tema, giusto ieri anche 22Cans, lo studio di Peter Molyneux ha annunciato Legacy, un gestionale multiplayer in cui i giocatori possono avviare il proprio business, acquistare terreni virtuali e guadagnare una nuova criptovaluta, il LegacyCoin.