Matrix: Il risveglio: un video confronta l'Unreal Engine 5 con la realtà

Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha messo a confronto alcune sequenze dell'esperienza interattiva Matrix: Il risveglio, realizzata con l'Unreal Engine 5, con la realtà, ossia con le analoghe sequenze del film Matrix. Non solo, i luoghi in cui è ambientato il gioco sono stati confrontati con alcune foto dei luoghi e degli oggetti reali da cui sono nati i modelli 3D.

Il confronto è davvero impressionante e mostra come Matrix: Il risveglio offra un livello di dettaglio vicinissimo al fotorealismo. Certo, le differenze tra reale e virtuale ci sono ancora, ma il lavoro fatto è davvero qualcosa di incredibile e immaginiamo che per molti sarebbe difficile determinare ciò che è reale da ciò che è virtuale a un primo sguardo.

Naturalmente è complicato che un simile livello grafico sia raggiunto nel breve periodo da un videogioco completo, dato che comunque andrebbero considerati molti più fattori, compresi i sistemi di gioco che succhiano risorse, ma immaginiamo che qualche grossa produzione possa ambire a proporre qualcosa di simile, magari proprio sfruttando l'ultimo engine di Epic Games.

A chiusura, che la beta dell'Unreal Engine 5 è disponibile gratuitamente ed è scaricabile direttamente dal client di Epic Games. Anche Matrix: Il risveglio è completamente gratuito e potete giocarci su PS5 e Xbox Series X e S. Se non vi va di farlo, guardate il video in testa alla notizia che è comunque ottimo per notare alcuni dettagli che altrimenti potrebbero passare inosservati.