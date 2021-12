Naraka: Bladepoint sarà gratis questo fine settimana

Siamo solo a lunedì ma 24 Entertainment già ci fa sognare il weekend, offrendoci la possibilità di giocare gratuitamente Naraka: Bladepoint nel fine settimana. Il gioco, infatti, sarà gratis dal 17 al 21 dicembre 2021.

Per la precisione Naraka: Bladepoint sarà gratis a partire dalle 17:00 italiane di venerdì 17 fino alla stessa ora di martedì 21 dicembre. I nuovi giocatori potranno scoprire e imparare le meccaniche di gioco di questo battle royale con tutta calma e senza stress, dato che il matchmaking verrà bilanciato in modo tale da dividere gli utenti che hanno già acquistato il gioco da quelli che lo stanno provando per la prima volta grazie al free weekend.

Per chi non lo conoscesse, Naraka: Bladepoint è un battle royale per sessanta giocatori che si daranno battaglia con un ampio arsenale di armi da breve e lunga distanza e sfruttando la grande mobilità dei personaggi, in grado di usare rampini e tecniche di parkour per muoversi velocemente nelle mappe. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra recensione di Naraka: Bladepoint.

Oltre al free-weekend, durante il Naraka Fest sono annunciate altre novità, tra cui le skin di Bruce Lee e due crossover. Il primo con Fall Guys: Ultimate Knockdown, che aggiungerà la skin di Viper Ning, mentre la Naraka's Katana skin di Raikous sarà disponibile in Shadow Warrior 3 e in cambio lo Shuriken Splitter del gioco di Flying Wild Hog arriverà su Naraka: Bladepoint.