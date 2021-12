Splinter Cell, nuovo gioco in sviluppo? Ubisoft registra un trademark

Ubisoft pochi giorni fa ha registrato un nuovo trademark di Splinter Cell, suggerendo così il possibile arrivo di un nuovo gioco della celebre serie stealth.

Il trademark in questione, intitolato semplicemente "Splinter Cell", è stato registrato dalla software house francese il 6 dicembre 2021 e aggiornato il 9 dello stesso mese. L'applicazione è stata classificata nella categoria "Entertainment Services", che include i videogiochi, ma anche performance dal vivo, film, broadcast audio ed eventi eSport. Insomma, non si tratta di una prova inequivocabile dello sviluppo di un nuovo gioco della serie, ma è comunque un indizio positivo per i fan di Splinter Cell e che rafforza anche la recente soffiata di Tom Henderson.

Sam Fisher, il protagonista della serie stealth Splinter Cell

Il noto leaker pochi giorni fa ha affermato, o per meglio dire ribadito, che Ubisoft sta lavorando a un nuovo capitolo della serie, descrivendolo come "una versione più stealth di Assassin's Creed" e "simile a quanto fatto da Halo Infinite con il suo approccio all'open world". Anche secondo Jeff Grubb è in lavorazione un nuovo Splinter Cell e a suo avviso sarà caratterizzato da un mix di meccaniche classiche della serie ed elementi presi in prestito da Hitman.

La serie Splinter Cell è ferma da ormai ben 8 anni, ovvero da dopo la pubblicazione di Blacklist nel 2013, quindi i tempi sono più che maturi per un nuovo gioco. Detto questo, non ci resta che attendere novità ufficiali da parte di Ubisoft.