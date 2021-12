GameStop: le offerte del Calendario dell’Avvento del 13 dicembre 2021, c’è anche FIFA 22

Sul sito di GameStop sono disponibili i nuovi sconti del Calendario dell'Avvento. Oggi, lunedì 13 dicembre 2021, troviamo vari giochi in promozione, tra cui FIFA 22, Battlefield 2042 e It Takes Two.

Vi ricordiamo che potrete trovare tutte le offerte del Calendario dell'Avvento sul sito ufficiale di GameStop.it, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

Ecco tutte le promozioni del Calendario dell'Avvento di GameStop del 13 dicembre 2021:

FIFA 22 per PS5 e Xbox Series X|S - 49,98 euro

FIFA 22 per PS4 e Xbox One - 39,98 euro

FIFA 22 per PC (codice per versione digitale) - 39,99 euro

FIFA 22 - Legacy Edition per Nintendo Switch - 29,98 euro

F1 2021 per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One - 34,98 euro

F1 2021 per PC (codice per versione digitale) - 24,99 euro

Need for Speed: Heat per PS4 e Xbox One - 17,98 euro

It Takes Two per PS4 e Xbox One - 17,98 euro

It Takes Two per PC (codice per versione digitale) - 17,99 euro

Battlefield 2042 per PS5 e Xbox Series X|S - 49,98 euro

Battlefield 2042 per PS4 e Xbox One - 37,98 euro

Battlefield 2042 per PC - 34,99 euro

Controller Cablato @Play per PS4 (colorazioni: blu e rosso) - 24,98 euro

Tra le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop disponibili, ma non legate esclusivamente alla giornata odierna, troviamo il bundle di Nintendo Switch (Neon) + Mario Kart 8 Deluxe + 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online a 299,98 euro.

Per un periodo limitato di tempo sarà disponibile anche il bundle Xbox Series S - Fortnite & Rocket League a 269,98 euro. Include il 1.000 V-Buck e il pacchetto Midnight Drive per Fortnite, nonché 1.000 crediti di Rocket League e una serie di oggetti aggiuntivi.

Le offerte di oggi di GameStop spaziano tra generi molto differenti tra loro: dai campi di battaglia di Battlefield 2042 a quelli da gioco di FIFA 22, con F1 2020 e Need for Speed che invece potrebbero incontrare i gusti degli amanti dei giochi di corse. Tra le promozioni inoltre troviamo It Takes Two, il vincitore del Game of The Year dei The Game Awards 2021.

Che ne pensate delle offerte del Calendario dell'Avvento di oggi, lunedì 13 dicembre 2021?