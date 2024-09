Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 26 settembre è stato svelato: è una simpatica avventura murina

L' Epic Games Store ha svelato qual è il gioco gratuito che tutti gli utenti della piattaforma potranno scaricare gratuitamente a partire dal 26 settembre . Si tratta di The Spirit and the Mouse .

I dettagli sul gioco dell'Epic Games Store del 26 settembre

The Spirit and the Mouse è un gioco di piattaforme e puzzle del 2022. La descrizione ufficiale recita "The Spirit and the Mouse è un gioco d'avventura incentrato sulla narrazione che vi porta a cercare in ogni angolo di questo mondo per completare obiettivi e raccogliere oggetti che vi aiuteranno nella vostra umile ricerca di assistenza ai bisognosi."

La protagonista di The Spirit and the Mouse

"Ascoltate i problemi degli abitanti del villaggio, poi trovate i Kibblin che si stanno scatenando per risolvere i nuovi problemi di elettricità del villaggio. Facendo del bene e collaborando con questi vivaci spiriti, Lila potrà riportare Lumion in cielo, dove merita di stare!" I requisiti minimi sono:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-8550U (4 * 1800), or AMD A8-3850 (4 * 2900), o equivalente

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: Intel HD Graphics 620 o Radeon R7 250 (2048 VRAM)

Memoria: 1 GB di spazio disponibile

I requisiti consigliati sono i seguenti:

Sistema operativo: Windows 10

Processore: Intel Core i7-950 (4 * 3000), AMD FX-4300 (4 * 3800), o equivalente

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 660 (2048 VRAM) o Radeon HD 7770 (1024 VRAM)

Spazio di archiviazione: 1 GB di spazio disponibile

Infine, vi segnaliamo che sono ora disponibili i giochi dell'Epic Games Store del 19 settembre.