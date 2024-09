I giochi gratis dell'Epic Games Store del 19 settembre sono disponibili al download

Oggi è giovedì, quindi gli utenti dell'Epic Games Store hanno modo di reclamare i giochi gratuiti del 19 settembre che l'editore di Fortnite ha reso disponibili. Come già sapevamo, si tratta di TOEM e di The Last Stand: Aftermath.

Potete reclamarli a questo indirizzo o, più comodamente, tramite il launcher dell'Epic Games Store sul vostro computer. Ricordiamo che avete tempo fino al 26 settembre per aggiungerli alla vostra libreria, ma una volta fatto saranno vostri per sempre. Non sono necessari abbonamenti o pagamenti di alcun tipo per ottenere questi giochi.