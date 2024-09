Steam Deck sale nuovamente sul podio della classifica Steam, grazie agli sconti lanciati da Valve

Dopo settimane torna sul podio Steam Deck , per la precisione al secondo posto. Con ogni probabilità il merito in larga parte è delle recenti promozioni lanciate da Valve , che permetteranno fino al 26 settembre di acquistare l'handheld nelle varianti da 64 GB e 512 GB LCD beneficiando di uno sconto rispettivamente del 15% e del 25%. E a quanto pare, in molti ne hanno approfittato.

Tanti giochi in offerta nella top 10 di Steam

La classifica include le novità delle ultime settimane, con NBA 2K25 che si è piazzato al quarto posto, mentre Satisfactory si aggiudica la sesta posizione. Per il è un po' uno specchio delle ultime offerte lanciate sullo store da Ubisoft, Sony e Microsoft, con giochi come Ghost of Tsushima Director's Cut, The Crew 2 e Forza Horizon 5 che tornano nelle prime dieci posizioni.

Vediamo la classifica di Steam della settimana del 10 -17 settembre: