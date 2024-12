Il Calendario dell'Avvento di GameStop di oggi sta rapidamente finendo le scorte: veloci se volete gli sconti

Oggi è il 19 dicembre e GameStop continua con il suo Calendario dell'Avvento, proponendo nuovi giochi e accessori a prezzi scontati. Come sempre, potete raggiungere la pagina di GameStop (trovate il link in fondo alla notizia) per acquistare i prodotti che desiderate.

Ricordate solo che avete tempo fino alla fine della giornata, perché si tratta di promozioni che durano solo 24 ore e ogni giorno cambiano totalmente.