GameStop Italia dà il via a un Contest Grafico natalizio, con tanti premi a tema videoludico

GameStop Italia ha dato il via a un evento "Art Zone" con il tema "Missione Natale". Si tratta di un Graphic Contest dedicato al Gruppo Facebook. Ogni partecipante potrà inviare un singolo disegno originale mai pubblicato prima: dovrete inserirlo nei commenti del post della pagina Facebook.

Le regole da seguire sono:

rappresentare uno o più personaggi del mondo dei videogiochi

creare un disegno con uno stile natalizio

firmarlo nel bordo (per non rovinare il disegno) con il proprio nome/cognome/nick del proprio account Facebook

NON usate l'IA, né per singoli elementi del disegno né per la sua totalità

Si avrà tempo fino al 5 gennaio 2025 (23:59, ora italiana). Inoltre, è presente una categoria KIDS per chi ha meno di 12 anni: in tal caso i premiati saranno solo tre e i premi verranno spediti in maniera casuale.