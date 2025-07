Il nuovo Google Pixel Watch 4 si potrà riparare e includerà anche nuove funzioni d’emergenza

A differenza degli smartwatch precedenti, il nuovo Google Pixel Watch 4 dovrebbe essere finalmente riparabile. In arrivo anche nuove funzioni per la sicurezza dell'utente.

Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo Google Pixel Watch 4 dovrebbe essere riparabile, quindi potrà essere smontato. Ricordiamo infatti che con gli smartwatch precedenti non è possibile, ad esempio con il Pixel Watch 3, infatti iFixit ha criticato duramente questo aspetto. Inoltre, dovrebbero essere aggiunte delle nuove funzioni legate alla sicurezza dell'utente. Vediamo tutti i dettagli in attesa dell'evento ufficiale, atteso per il 20 agosto.

Uno smartwatch più accessibile e funzionale A riportare le informazioni è Android Headlines. Il futuro Google Pixel Watch 4 dovrebbe essere reso riparabile e dovrebbe presentare diversi cambiamenti interni, ma al momento non sono stati svelati molti dettagli in merito. Sappiamo che avrà un design riparabile a differenza dei modelli precedenti. Con quest'ultimi, lo ricordiamo in caso di rottura del display dovete necessariamente sostituire l'intero orologio. A influire è sicuramente la forma a cupola del vetro e l'assenza di punti d'ingresso per un tecnico specializzato. Google Pixel Watch 3, la recensione di uno smartwatch Android finalmente maturo Il display di questo nuovo modello dovrebbe essere anche più luminoso e avere cornici più sottili del 15-16%. Lato software troveremo invece nuove funzioni legate alla sicurezza dell'utente, ovvero "Comunicazioni satellitari di emergenza" e "Emergenze Respiratorie". Con il rilevamento continuo della SpO2, infatti, lo smartwatch avviserà l'utente in caso di basso livello di ossigeno nel sangue. Il Pixel Watch 4 verrà presentato il 20 agosto (immagine indicativa) Ovviamente queste funzioni si sommano a quelle già esistenti e che sono particolarmente utili, come il rilevamento di assenza del battito, il rilevamento di cadute, la possibilità di inviare la propria posizione ai contatti di fiducia in caso di emergenza e "SOS Emergenze".