Digital Market Act: l'Unione Europea multa Apple di 500 milioni, tutti i dettagli

Il nodo della questione risiede nell'individuazione, da parte della stessa Commissione Europea, di una violazione di uno degli articoli del DMA (Digital Market Act) e, in particolar modo si tratta dell'articolo 5(4) del regolamento previsto . Un articolo che presenta come focus il modo in cui l'azienda di Cupertino gestisce i pagamenti e la possibilità, da parte degli sviluppatori, di indirizzare gli utenti a siti esterni all'ecosistema Apple.

Alla base di una delle incomprensioni e delle differenti posizioni da parte della Commissione Europea e di Apple vi è il concetto di "gratuito" o, più precisamente di "gratuitamente". Cupertino non ha eliminato le commissioni richieste agli sviluppatori qualora un utente acquisti anche al di fuori dell'ecosistema Apple e dell'App Store. L'azienda, però, si difende dichiarando che il concetto di "gratuitamente" all'interno del regolamento viene legato all'inserimento della proposta di opportunità al di fuori dell'app store e non alle commissioni. In realtà, analizzando l'articolo, risulta chiaramente che si fa riferimento all'indirizzamento e alle transazioni. Inoltre, la Commissione ritiene "ingiustificata" le limitazioni nell'inserimento di link esterni, accusando Apple di scoraggiare gli utenti non consentendo l'apertura di una web view interna all'app e costringendoli ad effettuare un passaggio dal browser dove sono presenti gli avvisi della informativi di Apple Stessa.

Apple ricorre in appello

Apple, nonostante la fermezza delle posizioni della Commissione Europea ha annunciato di voler ricorrere in appello. La stessa Commissione, inoltre, si è mostrata "delusa" dalle azioni di Cupertino in quanto ha dichiarato che in fase di stesura del DMA, la stessa azienda è stata consultata più volte ricevendo feedback positivi. Apple sarebbe in procinto di lanciare una nuova app per il gaming su iPhone, iPad, Mac e Apple TV Inoltre, Apple avrà due mesi per conformarsi agli articoli presenti nel DMA. Staremo a vedere come si evolverà la faccenda. Intanto, in attesa del prossimo keynote, Apple ha annunciato importanti cambiamenti per i suoi sistemi operativi.