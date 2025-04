Lexar ha presentato una MicroSD Express da 1TB per Nintendo Switch 2, ma costa un occhio

La scelta di presentare questa scheda in concomitanza con l'uscita di Nintendo Switch 2 non è casuale. La nuova console Nintendo, infatti, richiede schede microSD Express, ma anche altri PC handheld possono utilizzarle.

Lexar Play PRO

La Lexar Play Pro microSDXC Express offre velocità di lettura sequenziale fino a 900 MB/s e di scrittura sequenziale fino a 600 MB/s. Questi valori superano le prestazioni delle attuali microSD UHS-I e UHS-II, garantendo tempi di caricamento ridotti e trasferimenti di file più rapidi. L'utilizzo di applicazioni e contenuti multimediali ad alta risoluzione risulterà più fluido. Nonostante le elevate prestazioni dello standard Express, la scheda Lexar è retrocompatibile con i dispositivi che supportano gli standard UHS-I e UHS-II. In questi casi, opererà alla velocità consentita dal dispositivo, offrendo comunque la qualità del marchio Lexar.

La nuova microSD Express avrà però prezzi piuttosto alti: si parla di 50 dollari per la versione da 256 GB, 100 per quella da 512 GB e ben 200 dollari per quella da 1 TB. Al momento, però, in Italia vediamo solo la versione da 256 GB a un prezzo praticamente doppio rispetto a quello consigliato, ovvero 100 euro. Tra l'altro vi invitiamo a fare attenzione al momento dell'eventuale acquisto, visto che su Amazon la microSD condivide la pagina con la versione non Express, che non è compatibile con Switch 2.

