Nintendo spiega perché la condivisione schermo di Switch 2 ha un framerate bassissimo

Tuttavia, in molti hanno notato che le sequenze di gioco mostrate erano poco fluide, quasi a scatti , il che è abbastanza peculiare per una presentazione che avrebbe dovuto mostrare questa funzionalità al massimo delle sue potenziale. Questo risultato in realtà è una scelta di design intenzionale presa dagli ingegneri di Nintendo, almeno stando alle parole dell'hardware director Takuhiro Dohta.

GameChat gira a un framerate basso per non inficiare sulle prestazioni di Switch 2

Intervistato da GameSpot, Dohta ha spiegato che il framerate della condivisione schermo di GameChat è volutamente basso, in modo da "non rubare" risorse alla console ed evitare cali di performance nel nostro gioco e un'esperienza di qualità inferiore.

"Ovviamente la chat deve funzionare simultaneamente e coincidere con il gioco che si sta giocando. Ma riteniamo anche che sia fondamentale che non intralci il gioco in corso", ha spiegato Dohta. "Per questo abbiamo voluto assicurarci di fare in modo che l'esecuzione della chat insieme al gioco non comprometta in alcun modo l'esperienza e la qualità di gioco".

Il technical director Tetsuya Sasaki ha aggiunto che Nintendo vuole che l'esperienza di GameChat sia consistente tra tutti i giocatori, anche se magari alcuni hanno una connessione di rete più veloce.

"Partendo da questo obiettivo abbiamo scelto delle priorità - ovviamente se qualcuno si trova in un ambiente migliore, otterrà risultati migliori in termini di esperienza - ma volevamo davvero assicurarci più di ogni altra cosa che le persone avessero un'esperienza uguale o alla pari".

I giocatori di Nintendo Switch 2 potranno provare la GameChat gratuitamente fino al 31 marzo 2026. Dopodiché questa funzionalità diventerà un vataggio incluso all'interno dell'abbonamento Nintendo Switch Online. Oltre a condividere la nostra schermata di gioco è possibile anche mostrare il nostro volto agli altri giocatori usando la telecamera USB ufficiale di Nintendo o una di terze parti compatibile. Hori ci propone una telecamera a forma di Pianta Piranha economica, ma non il massimo quanto a caratteristiche.