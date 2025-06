Mario Kart World è praticamente perfetto, secondo l'analisi di Digital Foundry

Il salto generazionale si percepisce soprattutto nel sistema d'illuminazione: Mario Kart World mantiene una base precalcolata, ma la qualità delle lightmap è sensibilmente migliorata. Il rimbalzo della luce è ora più credibile e restituisce un'illuminazione globale efficace: ombre morbide e riflessi indiretti donano volume e profondità anche agli elementi più in ombra.

Monolith Soft ha aiutato a creare Mario Kart World e non siamo affatto sorpresi

Le dissolvenze dithering riducono al minimo il fenomeno del pop-in , mentre il dettaglio ambientale rimane sempre sopra la soglia della credibilità, anche in zone che non fanno parte delle corse vere e proprie. E con ventiquattro giocatori in pista, il doppio rispetto ai dodici di Mario Kart 8, il caos visivo raggiunge livelli spettacolari.

La differenza più sostanziale risiede ovviamente nella struttura open world , che mette a disposizione un'ambientazione vastissima e interconnessa, percorribile senza interruzioni. Dalle piste principali si possono intravedere strutture lontane chilometri, immerse in una foschia volumetrica che simula la profondità atmosferica e viene valorizzata da un bloom solare molto incisivo.

Mario Kart World è praticamente perfetto , stando all'analisi tecnica realizzata da Digital Foundry: il nuovo capitolo della serie per Nintendo Switch 2 migliora tutto quello che deve migliorare e porta sullo schermo un'esperienza fluida, colorata e convincente.

I numeri di Mario Kart World

Il capitolo più grande di sempre, Mario Kart World non si fa mancare nulla anche sul piano degli effetti e delle texture, adottando in entrambi i casi soluzioni molto convincenti, che non si sono mai viste sull'originale Nintendo Switch, vedi anche i personaggi tridimensionali sugli spalti.

Andando a verificare i numeri, la risoluzione è pari a 1440p in modalità docked e 1080p in modalità portatile, con un frame rate sempre ancorato ai 60 fps: solo il Photo Mode scende a 30 fps, ma non incide sull'esperienza di gioco.