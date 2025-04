Un nuovo teaser di Nintendo Switch 2 si concentra sul misterioso tasto C, stuzzicando la curiosità

In effetti, si tratta di un' aggiunta totalmente inedita rispetto alla prima Nintendo Switch e una delle poche variazioni visibili in maniera palese sulla superficie della nuova console, dunque è chiaro che spicchi in maniera particolare.

Evidentemente, Nintendo sa bene che i giocatori non vedono l'ora di scoprire a cosa serva questo nuovo pulsante aggiunto alla console, avendolo scelto come protagonista di un brevissimo teaser pubblicato proprio in queste ore attraverso l'app Nintendo Today! con un nuovo aggiornamento.

Sono molti i misteri in attesa di spiegazione su Nintendo Switch 2 e per fortuna manca ormai poco a conoscere tutta la verità, considerando che il Direct dedicato alla nuova console andrà in scena tra meno di 24 ore, ma tra le tante curiosità una delle principali è rappresentata dal misterioso tasto C, protagonista di un recente teaser della compagnia.

Un pulsante completamente nuovo

In vista del Nintendo Direct dedicato a Nintendo Switch 2, che si terrà domani a partire dalle ore 15:00 e potrete seguire in diretta qui su Multiplayer.it, il quale dovrebbe peraltro durare circa un'ora ed essere seguito nei due giorni successivi da altre presentazioni con le TreeHouse, la casa di Kyoto ha voluto giustamente stuzzicare la curiosità puntando sul tasto C.



Come vedete nel video riportato qui sopra, e tratto proprio dal piccolo teaser pubblicato in queste ore su Nintendo Today, l'enfasi viene posta proprio sul misterioso tasto, sul quale viene effettuata una veloce zoomata e che poco prima della conclusione del filmato viene premuto, con effetti ancora non visibili ma con un suono che potrebbe essere quello caratteristico del pulsante.

Secondo varie teorie, questo pulsante dovrebbe servire per richiamare una qualche funzionalità legata alla comunicazione o in ambito social, forse per accedere alla chat vocale che potrebbe essere integrata nel sistema o per attivare una sorta di social network specifico che potrebbe essere lanciato con Nintendo Switch 2, in maniera simile alla vecchia Piazza Mii StreetPass o qualcosa del genere.

Anche la lettera che identifica il tasto è oggetto di varie ipotesi: per alcuni potrebbe riferirsi proprio a "Chat", mentre per altri sarebbe legata a "Campus", il nome della nuova piattaforma pseudo-social integrata nella console.