PS5: il prezzo è stato deciso prima della pandemia e non è mai cambiato

Secondo quanto rivelato da Jim Ryan nell'intervista concessa a EDGE e in pubblicazione nel numero 352, Sony Interactive Entertainment ha deciso il prezzo di PS5 prima della pandemia e del lockdown e non lo ha mai cambiato.

"Abbiamo deciso in modo definitivo la lineup dei nostri prodotti alla fine dello scorso anno. Il nostro prezzo di riferimento era stato deciso all'inizio di quest'anno, prima del lockdown. Abbiamo proseguito in quella direzione e abbiamo portato a termine ciò che volevamo realizzare. No, no, non è cambiato, no. Siamo stati in grado di lanciare PlayStation 5 a 399 dollari/euro [ndr, si riferisce alla Digital Edition] con tutta la potenza e le feature di cui dispone, lo stesso prezzo di PS4 al lancio nel 2013".

"Era importante per noi e siamo felici di essere riusciti a farlo. 399 ha funzionato molto bene per noi la scorsa volta e vorremmo che funzionasse anche questa volta." Il prezzo, però, non è stato l'unico argomento di cui Jim Ryan ha parlato. Il CEO, infatti, ha sottolineato che la lineup software di PS5 è più grande di quella PS4.

"La lineup del 2021 è su un livello differente rispetto al passato. Le persone, giustamente, parlano dei giochi first party dei nostri Worldwide Studios come uno dei punti di forza della generazione PS4. Meno spesso, però, sottolineano che i giochi migliori dei nostri first party sono arrivati nella seconda metà del ciclo vitale. Avremo giochi dello stesso livello [ndr, su PS5] ma li avremo molto prima in questo ciclo."

Ricordiamo infatti che nel 2021 dovrebbero arrivare nomi come Horizon Forbidden West, God of War Ragnarock (nome non ufficiale), Ratchet & Clank Rift Apart e Gran Turismo 7.