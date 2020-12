Cyberpunk 2077, Hideo Kojima è davvero presente nel gioco: ecco il video

Hideo Kojima è davvero presente in Cyberpunk 2077, e un breve video lo dimostra, confermando le voci emerse qualche mese fa in merito alla comparsa del celebre game director giapponese nel titolo di CD Projekt RED.

Ricorderete il rumor secondo cui Hideo Kojima sarebbe stato presente in Cyberpunk 2077 e l'immagine pubblicata ai tempi sui profili social del gioco. Be', a quanto pare è tutto vero.

Pare tuttavia che Kojima non sia l'unico PNG "famoso" che incontreremo durante la campagna dell'action RPG: ci sarà anche Alanah Pearce, ex giornalista e ora autrice presso Santa Monica Studio, e secondo alcune voci vedremo anche Dr. Disrespect.

Come saprete, il day one di Cyberpunk 2077 è stato rotto e dunque da qui all'uscita i leak non mancheranno di emergere, anche se speriamo di non imbatterci in spoiler che possano rovinarci l'esperienza.