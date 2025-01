Un leak svela alcune specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold7 e Flip7

Manca sempre meno alla presentazione ufficiale dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, rispettivamente Gaalxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7. Nel frattempo, un leak apparso in rete nelle ultime ore avrebbe svelato alcune delle loro specifiche tecniche, suggerendo novità poco sostanziali e significative rispetto alla generazione precedente per quanto riguarda il quantitativo di RAM e la memoria interna : scopriamone insieme tutti i dettagli.

Secondo quanto riportato dai più recenti leak, i nuovi modelli di smartphone pieghevoli offriranno chip diversi. Il nuovo Samsung Galaxy Z Fold7 potrebbe infatti montare il chip Snapdragon 8 Elite , ricalcando quanto visto pochi giorni fa con la nuova serie Samsung Galaxy S25, seppur con delle piccole differenze: la versione riservata al pieghevole potrebbe infatti presentare 7 core, contro gli 8 core della versione destinata ai modelli della serie Galaxy S25, traducendosi in prestazioni leggermente inferiori rispetto alla serie standard.

Samsung Galaxy Z Flip7 e Fold7: il probabile periodo d'uscita

Ad oggi non conosciamo ancora un preciso periodo d'uscita per Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Fold7, che saranno annunciati e vedranno verosimilmente la luce nel corso dei mesi estivi.

Samsung Galaxy Z Flip7 (design puramente indicativo)

Come sempre vi ricordiamo che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno dunque conoscere una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice sudcoreana. Restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.